Dopo anni di attività nel mondo della musica, una cantante annuncia di aver attraversato un periodo di incertezza e di aver deciso di riprendere a scrivere canzoni. La artista, con trent’anni di carriera alle spalle, descrive questa fase come una sorta di rinascita, paragonandola a un nuovo inizio. La sua dichiarazione segna un passo importante nel suo percorso professionale, lasciando trasparire un desiderio di rinnovamento personale e artistico.

Giorgia, non capita spesso di rinascere. «Dopo trenta anni di carriera, per me è quasi come se fosse ricominciato tutto da zero». Nell’epoca della musica sempre più «usa e getta». «Per la mia generazione in effetti è un caso piuttosto raro». Specialmente se non si gioca sul revival ma si pubblicano sempre brani nuovi. «E ai miei concerti vedo sempre pubblico nuovo, non sono sempre gli stessi». A proposito di concerti, una settimana fa Giorgia ha terminato a Padova un tour da oltre duecentomila biglietti venduti e tornerà sul palco tra luglio e agosto (undici serate in località estive) prima di chiudere il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano un giro d’Italia lungo ben più di un anno e così clamoroso da fermarsi in totale 6 volte a Roma e 4 a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dopo le incertezze vivo una fase nuova. E adesso torno a scrivere canzoni"

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