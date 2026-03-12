I Melancholia tornano con Le Ultime Pagine | quattro date esclusive per inaugurare una nuova fase artistica

I Melancholia tornano con il tour “Le Ultime Pagine” dopo quattro anni di silenzio. La band ha annunciato quattro date esclusive per presentare questo nuovo progetto live, che vuole offrire un’esperienza immersiva ai loro fan. La band si prepara a attraversare il proprio passato, il presente e il futuro attraverso le esibizioni programmate.

Dopo quattro anni di silenzio, i Melancholia tornano sulle scene con “Le Ultime Pagine”, un progetto live pensato come esperienza immersiva capace di attraversare passato, presente e futuro della band. Il ritorno del gruppo umbro prende forma attraverso quattro date esclusive che porteranno il pubblico dentro una dimensione intima e suggestiva, anticipando la nuova musica in arrivo. Con questo nuovo capitolo, i Melancholia scelgono di ristabilire un contatto diretto con il proprio pubblico, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza coinvolgente e personale. Al centro del progetto c’è la “Stanza del Bardo”, spazio simbolico e narrativo in cui la band presenterà anche alcune composizioni inedite, anticipando così il singolo di prossima pubblicazione che segnerà ufficialmente l’inizio della loro nuova fase artistica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

