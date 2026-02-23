Rinasce il Mito | l’East Side è pronto a scrivere una nuova storia

Il ripristino dell’East Side deriva dalla volontà di rilanciare un locale simbolo di divertimento nel Sud Italia, chiuso da anni per motivi di sicurezza. I proprietari hanno deciso di riaprire con un nuovo allestimento e un’offerta musicale rivisitata, coinvolgendo artisti locali e DJ di fama. L’obiettivo è riportare nel quartiere un punto di aggregazione, puntando sulla qualità dell’intrattenimento. La riapertura si prevede entro la prossima primavera, attirando appassionati di musica e giovani della zona.

Tempo di lettura: 4 minuti A trent’anni dai fasti che ne hanno fatto un’icona del divertimento nel Sud Italia, l’ East Side si prepara a riaprire le porte con un progetto completamente rinnovato. Grazie alla Delibera del Consiglio Comunale di Manocalzati e all’iniziativa della società Mytinia S.r.l., lo storico immobile rinasce come polo polifunzionale dedicato a cultura, spettacolo, ristorazione e innovazione tecnologica, con una visione moderna, sostenibile e orientata al territorio. LA NOTA. A trent’anni dai fasti degli anni ’90, decennio in cui si è consacrata come la discoteca più iconica e celebre del Sud Italia, lo storico immobile dell’East Side si prepara a vivere una nuova, straordinaria era. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ East Side: ritorno in grande stile per la storica discotecaLa discoteca East Side torna a riaprire le sue porte, segnando un importante ritorno nel panorama dell’intrattenimento campano.

East Side Festival 2026, il nostro ritorno sul main stage dell’Afrobar. Tickets online a partire da oggi su Xceed. https://bit.ly/Xceed-Eastsidefestival-withlove - facebook.com facebook