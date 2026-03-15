Sorpresa Roma | El Shaarawy titolare a Como dopo due mesi di stop
A Como, la Roma schiera El Shaarawy titolare dopo due mesi di assenza. La scelta rappresenta una sorpresa, visto che il giocatore torna in campo nel match contro il Como. La formazione giallorossa si presenta con questa novità, mentre l'inizio della partita segna il ritorno in campo di El Shaarawy. La sfida si svolge al Sinigaglia, con il giocatore in campo dall'inizio.
Il momento della verità per la Roma scocca al Sinigaglia con un colpo di scena tattico che ribalta le gerarchie della vigilia. Per lo spareggio Champions delle ore 18:00 contro il Como, Gian Piero Gasperini cala l’asso a sorpresa: Stephan El Shaarawy torna titolare dal primo minuto. Come anticipato dal giornalista Filippo Biafora, il Faraone si riprende una maglia da titolare dopo un calvario fisico durato oltre due mesi. L’esterno classe ’92 non calcava i campi ufficiali dalla sfida di Coppa Italia contro il Torino dello scorso 13 gennaio, un’assenza che ha pesato enormemente sulla profondità della manovra giallorossa. L’inserimento di El... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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