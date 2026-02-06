Dopamine Decor | come arredare casa per diventare felici e stare bene

La tendenza chiamata Dopamine Decor sta conquistando le case di chi cerca di migliorare il proprio umore attraverso l’arredamento. Si tratta di un modo nuovo di pensare gli spazi, che punta a rendere gli ambienti più piacevoli e stimolanti. Invece di seguire mode passate, questa corrente invita a scegliere colori vivaci, oggetti che danno gioia e ambienti che favoriscono il benessere quotidiano. La novità sta nel fatto che si cerca di arredare non solo per vedere bene, ma per sentirsi meglio.

Una recente tendenza per l’ arredamento prende il nome di Dopamine Decor. Ed è in contrasto con tutto ciò che abbiamo visto negli ultimi decenni. Prendiamo cosa accadeva negli anni ’60 e ’70, quando il kitsch imperava e i colori e i disegni optical erano dappertutto: dal mobilio alle mattonelle, passando per gli abiti. Le vecchie foto riescono a suscitare emozioni allegre, non soltanto per l’elemento affettivo che può esservi ritratto: le linee rotonde e la cromia sono certamente d’aiuto. Che cos’è il Dopamine Decor. Il Dopamine Decor nasce nel 2025 dome “costola” di un’altra tendenza su TikTok, il dopamine dressing. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

