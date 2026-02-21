È caduto mentre potava un albero | 44enne in condizioni disperate 6 mesi fa aveva perso la figlia

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa sette metri mentre potava un albero in contrada Magone. La caduta si è verificata giovedì scorso e ha causato gravi danni alla sua salute, lasciandolo in condizioni disperate. Da anni residente a Ribera, l’uomo ha già affrontato un grave lutto cinque mesi fa, quando ha perso la figlia. La sua famiglia attende aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

È in condizioni disperate il quarantaquattrenne romeno, ma da 10 forse 15 anni residente e ben integrato a Ribera, che giovedì scorso è caduto da un'altezza di circa 7 metri, mentre stava potando un albero in contrada Magone. L'uomo è ricoverato, in prognosi riservata sulla vita, all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove i medici stanno cercando di fare il possibile. Il trauma cranico che ha riportato viene però definito drammatico.

