Una donna di 72 anni è deceduta improvvisamente in un appartamento di Viterbo, nel quartiere Cappuccini, mentre si trovava in compagnia di una badante. L'episodio è avvenuto in via Montello, al civico 31, vicino a piazza dell'Ortigara. La badante, che si prendeva cura dell'anziana, ha chiamato i soccorsi dopo il malore della donna.

Dramma in via Montello, per la donna non c'è stato nulla da fare. Intervento di 118 e carabinieri Tragedia in via Montello, nel quartiere Cappuccini di Viterbo. Una donna di 72 anni è morta improvvisamente in un appartamento al civico 31, a due passi da piazza dell'Ortigara. È successo intorno all'ora di cena di martedì 24 marzo quando la vittima, che si trovava in casa per accudire un'anziana, si è accasciata a terra. La donna è Olka Konopada, nata il 3 febbraio 1954 in Ucraina: badante. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con ambulanza e automedica, ma purtroppo per la 72enne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Malore in casa a Viterbo, badante muore mentre accudisce un'anziana

Articoli correlati

Accusa un malore mentre si trova in casa: muore a 68 anni il dentista Paolo MoriniANCONA – E' Paolo Morini, 68 anni, il dentista anconetano colpito da un arresto cardiocircolatorio nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione...

Anziana muore dopo un mese d’agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidioPergola (Pesaro Urbino), 24 febbraio 2026 – Morta dopo un mese di agonia: ora l’accusa diventa omicidio aggravato.

Una raccolta di contenuti su Malore in casa a Viterbo badante muore...

Temi più discussi: Stroncato da un malore in casa, Castelraimondo piange la scomparsa di Luciano Severini; Malore a pochi passi da casa mentre si incammina verso il bar, muore un 62enne; Malore fatale davanti al computer. Autopsia sul magazziniere di 44 anni; Malore in casa per due coniugi ultranovantenni, salvati dai soccorritori ai Colli.

Non li vedono da giorni: a Pescara vicini salvano marito e moglie da un malore in casaPescara, coppia anziana colpita da malore in casa: decisivo l’intervento dei vicini che, non vedendoli, hanno allertato i soccorsi evitando conseguenze peggiori Il silenzio improvviso davanti a quella ... baritalianews.it

Pescara, marito e moglie hanno un malore in casa, salvati dai vicini che non avevano loro notizieUna coppia del Pescarese è stata salvata dai vicini di casa che si sono accorti che i due coniugi non si facevano vedere da un po' ... fanpage.it

L’ipotesi più probabile è quella del malore. Non ci sono elementi che fanno ipotizzare un delitto - facebook.com facebook