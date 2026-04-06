Negli ultimi sondaggi, l'indice di gradimento di Donald Trump è sceso di 17 punti, attestandosi sotto il 40%. La diminuzione si associa al peso di un caso riguardante l'Iran, che ha influito sulla sua popolarità. Anche il Partito Democratico ha registrato una crisi di consensi, evidenziando un calo di sostegno tra gli elettori. Questi dati riflettono un momento di flessione per entrambe le parti politiche in vista delle prossime consultazioni.

Donald Trump sta attraversando una fase complessa sotto il profilo del consenso. A meno di 15 mesi dall’insediamento, il presidente degli Usa risulta meno popolare di quanto fosse nello stesso punto del suo primo mandato e, secondo alcune rilevazioni, il suo gradimento sarebbe persino inferiore a quello registrato da Joe Biden dopo il fatidico dibattito del 2024. Indice di gradimento complessivo: si attesta mediamente tra il 35% e il 41%. Media Nate Silver: indica un consenso sceso sotto il 40%, con un indice di gradimento netto di circa -17. Rilevazioni CnnSsrs: evidenziano nuovi minimi su temi cruciali come l’economia (carovita, inflazione) e gli affari esteri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump giù nei sondaggi come non mai, indice di gradimento crollato di 17 punti: il peso del caso Iran

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