Lucca | 300 anni di fede Betori traccia la via per una Chiesa

Lucca festeggia i 300 anni dell’Arcidiocesi, dopo che il vescovo Betori ha indicato una nuova direzione per la comunità religiosa. Durante la cerimonia, ha sottolineato l’importanza di rinnovare l’impegno nella diffusione del Vangelo e di rafforzare i legami con i fedeli. La piazza principale si è riempita di cittadini e rappresentanti religiosi, che ascoltano con attenzione le parole del prelato. La celebrazione si conclude con un corteo storico nel centro cittadino.

Lucca celebra il terzo centenario dell’Arcidiocesi: Betori traccia la strada per una Chiesa fedele al Vangelo. In un anno che promette di essere ricco di appuntamenti spirituali e culturali, il cardinale Giuseppe Betori ha inaugurato oggi le celebrazioni per il terzo centenario dell’Arcidiocesi di Lucca. La solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale cittadina ha segnato l’avvio di un percorso impegnativo, ma ricco di significato per i fedeli. Il programma, che si articola in quattro orizzonti di riflessione e impegno, mira a rafforzare l’identità della Chiesa lucchese e il suo legame con la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

