Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese | auto esce di strada e si ribalta nel fosso

Nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026, si è verificato un incidente sull'autostrada Torino-Aosta, all’altezza di San Giorgio Canavese. Un veicolo è uscito di strada, ribaltandosi nel fosso laterale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, creando disagi alla viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per valutare le condizioni dei coinvolti e gestire la situazione.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Valle, all'altezza dello svincolo di San Giorgio Canavese. Un'auto Dacia Sandero è finita fuori carreggiata rimanendo ribaltata nel fosso. La persona a bordo.

