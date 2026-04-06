Pasquetta di fuoco in Friuli con quattro incendi

Una giornata di festa e relax si è trasformata in un pomeriggio di emergenza in Friuli, dove sono scoppiati quattro incendi. La regione ha dovuto intervenire con squadre di vigili del fuoco per gestire le fiamme e limitare i danni. Le autorità hanno attivato i soccorsi e sono in corso le verifiche sulle cause degli incendi. Nessuna informazione ufficiale sui danni o su eventuali feriti al momento è stata resa nota.

Giornata di impegno per i soccorsi tra la province di Udine e Pordenone. In azione elicotteri, Vigili del fuoco e Protezione civile Doveva essere un lunedì di festa e relax, ma si è trasformato in una giornata di allerta per il sistema regionale di emergenza. Sono quattro i roghi che, a partire dalla tarda mattinata di oggi, hanno colpito il territorio friulano, impegnando Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari della Protezione civile. Il primo allarme è scattato alle 11 e 32 sul Monte Navado, nei pressi di Verzegnis. Un incendio boschivo è divampato in una zona particolarmente impervia, raggiungibile solo a piedi tramite sentieri d'alta quota. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arrestiI fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di... La prevenzione incendi negli alberghi, un incontro con il comandante dei Vigili del fuocoRelatore dell’incontro sarà il comandante dei Vigili del fuoco di Rimini, Luigi Ferraiuolo, che approfondirà i principali temi legati alla sicurezza... Temi più discussi: Scoppio del Carro 2026. Programma e provvedimenti di mobilità; Ucraina. Mons. Kulbokas (nunzio): Auspico cessate-il-fuoco. Per molti impossibile celebrare la Pasqua in cattedrale o in parrocchia; Brentonico, furioso incendio nella notte tra Pasqua e Pasquetta: in fiamme una casa nel centro di Crosano; I vigili del fuoco consegnano uova di Pasqua ai bambini ricoverati in Oncoematologia. Castel Gandolfo, una macchina parcheggiata prende fuoco e divampa nel costone boschivo: paura nel giorno di PasquettaCastel Gandolfo, paura sul lungolago nel giorno di Pasquetta affollato di visitatori. Un incendio improvviso di una macchina parcheggiata nei pressi della zona denominata La Culla ... ilmessaggero.it Pasqua di soccorsi per i vigili del fuoco: interventi da Cannero a CicognaUn giorno di Pasqua di intenso lavoro per il Comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco, impegnato in una serie di interventi coordinati su tutto il territorio. Grazie al potenziamento del ... novaratoday.it Tragedia di Pasquetta in Campania: 18enne muore improvvisamente durante il barbecue facebook Pasquetta di sole a Bari: lunghe code di auto per uscire dalla città ma anche picnic a parco 2 Giugno VIDEO x.com