In Gallura, la Pasquetta si avvicina e molte persone si apprestano a trascorrerla all’aperto, tra campagne e spiagge, con barbecue e momenti di relax nella natura. Tuttavia, le autorità hanno emesso un’allerta incendi a causa del rischio di incendi boschivi, invitando i cittadini a rispettare le norme di sicurezza e a evitare comportamenti pericolosi. La giornata si preannuncia movimentata, con molte persone pronte a godersi il tempo libero fuori casa.

In Gallura, l’imminente celebrazione della Pasquetta porterà migliaia di persone a riappropriarsi degli spazi naturali tra campagne e litorali per il tradizionale pranzo all’aperto. L’obiettivo delle autorità è garantire che questo rito collettivo di convivialità non si trasformi in un rischio ambientale a causa dell’uso improprio del fuoco. Il risveglio della natura gallurese si manifesta già nelle prime ore del mattino, quando le strade iniziano a riempirsi di file di automobili dirette verso i luoghi più celebri della zona. La frenesia è palpabile: i gruppi cercano di arrivare presto per accaparrarsi i punti più panoramici, che spaziano dalle radure immerse nel verde fino alle aree vicine alle spiagge più note. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta in Gallura: tra barbecue e natura, l’allerta incendi

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