Installazione musica e galleria digitale | torna Mirandola in love per San Valentino

Mirandola torna a celebrare San Valentino con un evento che unisce arte, musica e tecnologia. Fino al 15 febbraio, il centro della città si trasforma in un luogo di incontri e emozioni, grazie a installazioni, musica dal vivo e una galleria digitale. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a vivere questa festa d’amore che valorizza il cuore di Mirandola come spazio di condivisione e bellezza.

Fino al prossimo 15 febbraio Mirandola si "veste d'amore" e rinnova l'appuntamento con "Mirandola in Love", l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale che celebra San Valentino e contestualmente punta a valorizzare il centro cittadino, quale luogo di incontro, bellezza e condivisione.

