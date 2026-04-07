Nvidia ha annunciato l’arrivo di DLSS 5, una nuova tecnologia per il miglioramento delle immagini nei videogiochi, suscitando reazioni diverse tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, un canale televisivo italiano ha pubblicato un video relativo alla presentazione, che è stato successivamente rimosso da YouTube, che ha oscurato anche i contenuti di Nvidia stessi. La vicenda ha generato discussioni sul ruolo delle piattaforme digitali e sulla gestione dei contenuti tecnologici.

L’annuncio di DLSS 5 da parte di Nvidia ha acceso immediatamente il dibattito nel settore videoludico. La nuova tecnologia promette un salto netto nella qualità visiva, grazie all’uso avanzato dell’intelligenza artificiale per generare illuminazione realistica e materiali dettagliati. L’obiettivo è chiaro: migliorare il rendering in tempo reale riducendo il peso computazionale, aumentando allo stesso tempo il livello di dettaglio percepito. Nonostante le promesse, le prime reazioni della community sono state contrastanti. Molti utenti hanno avuto la sensazione che l’effetto finale fosse simile a un filtro applicato sopra l’immagine originale, piuttosto che un miglioramento integrato nel motore grafico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - DLSS 5 nel caos: La7 rivendica il video e YouTube oscura persino NVIDIA

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