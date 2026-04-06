Recentemente, un video pubblicato da Nvidia su YouTube è stato rimosso in tutto il mondo a causa di una violazione del copyright. La piattaforma di video sharing ha deciso di bloccare la visualizzazione del contenuto, che riguardava prodotti e tecnologie dell’azienda di microchip. La7, emittente televisiva, è stata coinvolta indirettamente in questa vicenda, poiché alcuni contenuti trasmessi sono stati collegati alle questioni legate al video di Nvidia.

L’azienda produttrice di microchip si è vista oscurare un suo video per questioni di copyright, evidentemente inesistenti Per alcuni giorni la società produttrice di microchip Nvidia si è vista bannare un video che aveva pubblicato su YouTube per presentare il DLSS 5, una tecnologia che usa l’intelligenza artificiale per modificare e in teoria migliorare la qualità delle immagini dei videogiochi. Prima di essere oscurato, il video aveva superato oltre due milioni di visualizzazioni ed era stato ripreso da decine di creator e media di tutto il mondo, che a loro volta si sono visti bloccare il video. La causa di questa rimozione era almeno indirettamente la rete televisiva italiana La7. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’entra La7 con il blocco mondiale di un video di Nvidia su YouTube

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YouTube rimuove il video ufficiale del DLSS 5, c'entra La7Il video di NVIDIA sul DLSS 5 rimosso da YouTube per una segnalazione di copyright di La7, che lo aveva semplicemente ritrasmesso. msn.com

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