Un video di NVIDIA è stato rimosso per violazione del copyright | secondo YouTube i diritti spettavano a La7

Un video di NVIDIA, molto popolare tra gli appassionati di videogiochi, è stato rimosso da YouTube per violazione del copyright. La piattaforma ha dichiarato che i diritti appartenevano a La7, portando alla cancellazione del contenuto. Si tratta di uno dei video più visualizzati e discussi degli ultimi anni nel settore videoludico, che ora non è più disponibile sulla piattaforma.

Uno dei video più visti e discussi degli ultimi anni in materia di videogame è stato bloccato da YouTube a causa di un errore nell'attribuzione del copyright. Per la piattaforma di Google, il trailer pubblicato dall'americana NVIDIA era la "copia" di un servizio comparso su La7. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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