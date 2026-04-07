Domenica in viale Mazzoni si svolgerà la seconda edizione del Fritz Collective Fest, un evento che coinvolge musica, mercatini, arti visive e gastronomia. La manifestazione inizierà alle 11 e si concluderà alle 23, offrendo un programma ricco di attività gratuite aperte a tutti. La strada sarà animata da esposizioni, performance e stand di prodotti locali, attirando cittadini e visitatori nella zona.

Dopo il successo della prima edizione, torna in viale Mazzoni il Fritz Collective Fest. Domenica, dalle 11 alle 23, la strada si animerà con musica, arte, mercatini e gastronomia di qualità, in un appuntamento a ingresso libero pensato per tutta la città. Ideato e organizzato da Fritz, in collaborazione con il Comune di Cesena, il festival vuole valorizzare il patrimonio artistico, culturale e commerciale del centro storico, creando eventi che incentivano la partecipazione e accrescono l’attrattività turistica. Durante l’intera giornata, i visitatori potranno esplorare i mercatini curati da @glam.rmarket, lasciarsi ispirare dalle esposizioni di street art e fotografia, assistere a performance di artisti di strada e gustare le specialità degli stand gastronomici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale Mazzoni

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