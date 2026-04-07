Dalla Battaglia al bicchiere: nasce "1176 Gin", il distillato che racconta la città. C’è chi racconta Legnano con i libri, chi con le immagini e chi, oggi, prova a farlo con un gin. È l’idea di Claudio Lucchini, classe 1988, legnanese, che ha deciso di unire territorio e spirito imprenditoriale dando vita al brand "1176 Gin". Un progetto che non si limita a una semplice bottiglia, ma punta a diventare una vera e propria linea in evoluzione, capace di raccontare la città attraverso un prodotto identitario. Non a caso, il nome scelto è fortemente simbolico: 1176, l’anno della Battaglia di Legnano, momento storico che ha contribuito a definire l’identità e l’orgoglio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diventerà una storia distillata la battaglia

La storia. Un libro su Battaglia, una vita nel MolazzanaRoberto Battaglia (foto), lo storico segretario del Molazzana, dalla sua costituzione nel 1980 fino alla sua morte nel 2023, sarà ricordato sempre da...

La Battaglia di Legnano. Una moneta per la storiaOttocentocinquant’anni dopo la Battaglia di Legnano, un nuovo simbolo si prepara a entrare nella storia della città: una moneta d’argento...