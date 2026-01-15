La Battaglia di Legnano Una moneta per la storia

A 850 anni dalla Battaglia di Legnano, nasce una moneta commemorativa in argento, autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo nuovo simbolo rende omaggio a uno degli eventi più rappresentativi della storia locale e nazionale, contribuendo a preservare il patrimonio culturale di Legnano e del suo passato. La moneta si inserisce nel solco della memoria storica, unendo tradizione e valorizzazione del patrimonio italiano.

Ottocentocinquant'anni dopo la Battaglia di Legnano, un nuovo simbolo si prepara a entrare nella storia della città: una moneta d'argento celebrativa, voluta e autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che renderà omaggio a uno degli eventi più identitari e significativi non solo per Legnano, ma per l'intero Paese. L'annuncio è arrivato con un provvedimento ufficiale del Mef, che ha dato il via libera alla coniazione dopo il parere positivo della Commissione permanente tecnico-artistica incaricata di valutare i conii. Un passaggio che, come sottolinea il presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda, rappresenta molto più di un atto formale: è il riconoscimento dello Stato italiano al peso storico, civile e simbolico della Battaglia di Legnano, elevata così a celebrazione numismatica ufficiale della Repubblica.

