la storia un libro su battaglia una vita nel molazzana

Roberto Battaglia (foto), lo storico segretario del Molazzana, dalla sua costituzione nel 1980 fino alla sua morte nel 2023, sarà ricordato sempre da tutti, grazie anche al bel libro "Roberto Battaglia “Battaglione”. Un ricordo", stampato alla Tipografia Amaducci di Diecimo, grazie all’impegno della nipote Carla Battaglia che ha voluto che il ricordo dello zio giungesse anche alle generazioni future. La vicenda umana e sportiva di Roberto Battaglia che s’intreccia con la storia del Molazzana che, tra l’altro, sta vivendo una brillante stagione sportiva, con il primo posto in classifica in Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

