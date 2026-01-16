Al cimitero monumentale 300mila euro

Il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Guido Castelli, riconfermato alla guida della struttura commissariale per tutto il 2026, ha annunciato un finanziamento di 300.000 euro per la riqualificazione e ammodernamento sismico del cimitero monumentale di Francavilla d'Ete. La notizia ha riempito di soddisfazione l'Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Carolini, che ha sottolineato l'importanza storica del cimitero comunale. "Parliamo di una struttura monumentale – ricorda Nicola Carolini – con il suo caratteristico ingresso a tre volte, ma anche tutta la parte interna con i corridoi e le cappelline sono un unicum del territorio.

