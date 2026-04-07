Disturbi specifici dell' apprendimento | incontro alla chiesa del Buon Pastore

Nella chiesa del Buon Pastore si è svolto un incontro dedicato ai disturbi specifici dell'apprendimento. L'evento ha offerto l’opportunità di riflettere sul percorso attuale e di discutere le prossime azioni da intraprendere. La partecipazione ha coinvolto diversi rappresentanti e professionisti del settore, che hanno condiviso esperienze e progetti relativi a questa tematica.

E' organizzato dalla sezione AID di Caserta e rappresenta un’occasione per condividere il lavoro svolto sul territorio e rafforzare il dialogo con la comunità locale Un momento per fermarsi, guardare al percorso fatto e, soprattutto, immaginare insieme i prossimi passi. È con questo spirito che la sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) di Caserta promuove un incontro aperto a soci, famiglie, docenti e a tutti coloro che sono interessati ai temi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’appuntamento è in programma sabato 11 aprile, dalle 18.00 alle 20.00, presso la chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti 1 a Caserta, e rappresenta un’occasione per condividere il lavoro svolto sul territorio e rafforzare il dialogo con la comunità locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sanita’: legge Lazio su persone con Disturbi specifici apprendimento, ok unanime ConsiglioIl Consiglio regionale del Lazio approva una legge per i diritti delle persone con DSA, un passo importante verso l'inclusione e il sostegno alle... Leggi anche: Disturbi dell’apprendimento, aperti i bandi per i contributi AID Caserta, incontro aperto sui disturbi del neurosviluppo alla Chiesa del Buon PastoreScopri tutti i dettagli riguardo AID Caserta, incontro aperto sui disturbi del neurosviluppo alla Chiesa del Buon Pastore . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Disturbi Specifici dell’Apprendimento: come riconoscerli e come aiutare gli studenti che li hanno?Ostacoli silenziosi che toccano la vita di migliaia di studenti, dai banchi della scuola primaria fino agli ambienti di studio più avanzati. Si tratta dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): ... ansa.it