Sanita’ | legge Lazio su persone con Disturbi specifici apprendimento ok unanime Consiglio

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una nuova legge dedicata alle persone con Disturbi specifici dell’apprendimento. La misura prevede diagnosi più rapide, strumenti per l’inclusione scolastica e lavorativa, e aiuti concreti alle famiglie. La proposta, approvata con 37 voti favorevoli, punta a migliorare i servizi e le opportunità per chi affronta queste difficoltà.

Misure per diagnosi precoce, inclusione scolastica e lavorativa, e sostegno alle famiglie: il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità, con 37 voti a favore, la proposta di legge regionale n. 19 del 3 aprile 2023, riguardante le “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento (Dsa)”. Il provvedimento è stato presentato dal consigliere regionale del Pd Rodolfo Lena e sottoscritto dai consiglieri Fabio Capolei di Forza Italia e Mario Luciano Crea della lista Civica Rocca, per la maggioranza, e da Massimiliano Valeriani e Marta Bonafoni del Pd, per la minoranza, ricevendo durante la seduta l’adesione di numerosi altri consiglieri di maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una nuova legge dedicata alle persone con disturbi specifici di apprendimento, i Dsa.

