Disturbi dell’apprendimento aperti i bandi per i contributi

Sono aperti i termini per presentare le domande relative al bando 2026, che prevede contributi per l’acquisto, noleggio o leasing di ausili e strumenti tecnologici destinati a persone con disabilità o disturbi dell’apprendimento. Questa iniziativa mira a favorire l’autonomia e il supporto educativo, offrendo opportunità di accesso a risorse avanzate per chi ne ha bisogno. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando.

• ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000 euro.• Persona con disabilità riconosciuta o con DSA (per minori o adulti entro il 67° anno di età).• Persone in possesso di un certificato del medico specialista che attesti la conformità dell’ausilio alle esigenze della persona. 1. Domotica: Tecnologie per rendere accessibile e sicuro l’ambiente di vita. 2. Mobilità: Adattamenti per il trasporto o modifiche agli strumenti di guida. 3. Informatica: PC, tablet, software e hardware specifici per supportare la comunicazione e l’apprendimento. 4. Altri ausili: strumenti ad alto contenuto tecnologico non inclusi o parzialmente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale L’agevolazione copre il 70% della spesa ammissibile (minimo 300 euro), con massimali diversificati fino a un massimo di 16. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Disturbi dell’apprendimento, aperti i bandi per i contributi Leggi anche: Fondazione Cr Firenze: cultura e solidarietà, aperti nove bandi per ricevere contributi Leggi anche: Cultura e solidarietà: aperti 9 bandi per ricevere contributi della Fondazione Cr Firenze Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sant’Arsenio, nasce lo sportello per i disturbi dell’apprendimento; La dislessia: la storia di Sara, insegnante; ATS BERGAMO. AL VIA RIFINANZIAMENTO CONTRIBUTI PER AUSILI E STRUMENTI TECNOLOGICI PER PERSONE CON DISABILITÀ E DSA. Disturbi dell’apprendimento, aperti i bandi per i contributiSono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al bando 2026 per l’assegnazione di contributi volti all’acquisto noleggio o leasing di ausili e strumenti ... ecodibergamo.it Tariffe, ricoveri, amianto, riparto alle Asl, disturbi dell’apprendimento: via libera a cinque delibere dalla GiuntaPresentate dall'assessore Arru, la Giunta della Sardegna ha approvato cinque delibere su: sistema tariffario per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privati accreditati; ricoveri aperti e di ... quotidianosanita.it Centro Specialistico Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA | Ferentino - facebook.com facebook Sant’Arsenio, nasce lo sportello per i disturbi dell’apprendimento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.