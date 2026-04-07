Dissesto stradale a Napoli la denuncia dello studio legale Vizzino | Ormai è un problema endemico

Uno studio legale di Napoli ha denunciato un diffuso problema di dissesto stradale in città. La denuncia coinvolge anche il giurista Adriano J. Spagnuolo Vigorita e altri esperti, evidenziando come le condizioni delle strade siano considerate ormai un fenomeno diffuso e persistente. La questione viene portata all’attenzione pubblica attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

Lo studio legale Vizzino, con la partecipazione del giurista Adriano J. Spagnuolo Vigorita e del consulente tecnico Vicenzo Mazzarella, ha presentato un esposto-diffida sul grave e persistente dissesto del manto stradale a Napoli, definito fenomeno strutturale e non più episodico, conseguenza di una gestione manutentiva inadeguata da parte degli enti competenti. Strade urbane ed extraurbane risultano compromesse da buche, cedimenti e collassi, con rischi concreti per la sicurezza degli utenti, l’incolumità delle persone e l’integrità dei veicoli. Il documento sottolinea la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile della Pubblica Amministrazione, richiamando norme e giurisprudenza che impongono agli enti di garantire manutenzione e sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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