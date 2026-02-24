Rca cessione del credito e procure all’incasso | i rischi sistemici secondo lo Studio Vizzino

Uno studio recente evidenzia che la diffusione della cessione del credito e delle procure all’incasso nel settore RC auto aumenta i rischi sistemici. La causa di questa evoluzione risiede nell’uso sempre più frequente di questi strumenti, che coinvolgono molte compagnie e intermediari. La presenza di procedure complesse e di operazioni spesso poco trasparenti solleva dubbi sulla stabilità dell’intero sistema assicurativo. I dettagli di questa dinamica crescono di giorno in giorno.

La cessione del credito e le procure all’incasso nel sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica non sono più meri strumenti tecnici. Possono diventare snodi organizzativi capaci di incidere sulla gestione del rischio e sull’equilibrio mutualistico del mercato. È la tesi al centro dell’ analisi firmata dallo Studio Legale Associato Vizzino – con Riccardo Vizzino, anche responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative, Antonella D’Alto, Emma Vizzino e Gianmarco Saporiti – insieme al giurista e saggista Adriano J. Spagnuolo Vigorita, abilitato all’avvocatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

