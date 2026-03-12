La movida sotto Riesame | decreto annullato dissequestro per due locali

Oggi a Brindisi sono stati annullati i sequestri di due locali, il Bar Da Felle e Opera Lounge Bistrot, che erano stati chiusi un mese fa. La decisione arriva dal tribunale del Riesame, che ha disposto il dissequestro di queste due attività nel centro della città. I sigilli sono stati rimossi e i locali ora possono riaprire regolarmente.

BRINDISI - Oggi, giovedì 12 marzo 2026, vengono tolti i sigilli al Bar Da Felle e a Opera Lounge Bistrot, due dei cinque locali sequestrati un mese fa nel centro di Brindisi. Il dissequestro è stato "firmato" dal Riesame del locale tribunale, dopo il ricorso con il quale gli avvocati Enrica Viti (per Opera Lounge Bistrot) e Arturo Perrone (per entrambi) avevano impugnato l'ordinanza del gip. Ai titolari dei bar e locali viene contestata principalmente la violazione dell'articolo 659 del codice penale, "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Il sequestro preventivo era stato eseguito il 10 febbraio scorso dagli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura di Brindisi.