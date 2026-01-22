Scontri tra polizia e studenti minorenni a Torino | il tribunale del riesame annulla i domiciliari per cinque ragazzi

Il tribunale del riesame ha annullato i domiciliari per cinque dei sei minorenni coinvolti in scontri tra polizia e studenti a Torino, permettendo loro di tornare a uscire di casa. La decisione riguarda i provvedimenti emessi in relazione a episodi violenti avvenuti nei mesi scorsi, e rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario dei giovani coinvolti.

Possono di nuovo uscire di casa cinque dei sei minorenni finiti ai domiciliari martedì 30 gennaio 2025 per alcuni episodi violenti avvenuti a Torino, nei mesi scorsi. Oggi, 22 gennaio, il tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare che li riguardava, confermandola solo per un indagato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

