la casa dello sport di sky diventa casa italia

La Casa dello Sport di Sky si trasforma in Casa Italia e si prepara a seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio, gli spettatori troveranno notizie, commenti e approfondimenti su tutte le gare, con aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24 e su NOW. Sky punta a offrire un’ampia copertura dell’evento, con studi specializzati e contenuti dedicati agli sport invernali.

La Casa dello Sport di Sky è pronta a scendere sulle piste di Milano Cortina 2026 con una speciale copertura editoriale fatta di news, commenti, highlights, studi e approfondimenti per i Giochi Olimpici Invernali: a partire da venerdì 6 e fino a domenica 22 febbraio, aggiornamenti continui su tutte le gare e edizioni dedicate all'approfondimento su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Ogni giorno - alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24 - verranno realizzati in uno studio tutto nuovo quattro ampi spazi di approfondimento all'interno del telegiornale denominati “Casa Italia”. Una copertura live speciale che si estende alle venues di gara, per essere sempre aggiornati e vivere quotidianamente l'atmosfera dei Giochi con la qualità di Sky Sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sky Sport trasforma La Casa dello Sport in Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali 2026.

Milano-Cortina 2026, La Triennale diventa Casa Italia per le prossime Olimpiadi

