Ripristino del manto stradale operai in azione nel Municipio II | scattano i divieti di sosta

Il ripristino del manto stradale nel Municipio II di Bari comporta nuove restrizioni alla circolazione. Gli interventi mirano a migliorare le condizioni delle strade e sono accompagnati da divieti di sosta temporanei. Le limitazioni, comunicate dagli uffici comunali, sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori in corso.

Le strade interessate dalle modifiche alla circolazione automobilistica sono i viali Papa Pio XII e Papa Giovanni XXIII, oltre a via Pansini. Previsto anche il restringimento delle carreggiate Continuano i lavori di ripristino del manto stradale in città. Gli uffici comunali annunciano nuove limitazioni alla circolazione in alcune vie di Bari per permettere l'esecuzione degli interventi. Le operazioni, in questo caso, saranno a cura di Enel Distribuzione spa e comporteranno modifiche alla viabilità nella zona del Municipio II. I lavori rientrano nell'ambito del programma di manutenzione stradale che l'amministrazione comunale sta seguendo attentamente anche attraverso il monitoraggio dei manti e degli asfalti.

