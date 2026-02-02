Riposto ripristino del manto stradale dopo la posa dei cavi

L’amministrazione comunale di Riposto annuncia l’inizio dei lavori per rifare il manto stradale nelle vie interessate dai precedenti lavori di posa dei cavi. Dopo le aperture e i ripristini provvisori fatti da E-Distribuzione, si passa alla fase definitiva. I lavori sono stati programmati per migliorare le strade e garantire sicurezza ai cittadini.

L’amministrazione comunale di Riposto comunica l’avvio degli interventi definitivi di rifacimento del manto stradale nelle vie cittadine interessate nei mesi scorsi da lavori di posa dei cavi da parte di E-Distribuzione, che avevano comportato aperture e successivi ripristini provvisori. È stato definito un cronoprogramma dettagliato, che consentirà di intervenire progressivamente su tutte le strade interessate, garantendo sicurezza, decoro urbano e una migliore viabilità. Come più volte ribadito dal sindaco Davide Vasta, l’amministrazione comunale non ha mai abbassato la guardia. I lavori sono stati costantemente monitorati e, laddove i ripristini provvisori non risultavano adeguati, il Comune ha provveduto anche a diffidare l’ente responsabile, richiedendo interventi risolutivi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

