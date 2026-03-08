Il Comune di Ascoli annuncia che nel 2026 continuerà a impegnarsi per supportare le persone più vulnerabili, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. L’amministrazione ha dichiarato che saranno mantenute e rafforzate le iniziative dedicate alle fasce più svantaggiate della popolazione, confermando l’intenzione di essere presente sul territorio con interventi concreti.

In questo 2026 il Comune di Ascoli sarà ancora più vicino alle fasce più svantaggiate e deboli della popolazione. Un impegno chiaro: non lasciare indietro nessuno, rafforzando i servizi esistenti e attivando nuove progettualità grazie ai fondi intercettati a livello ministeriale e territoriale. A ribadirlo è l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni, che traccia la rotta per i prossimi mesi. Assessore, partiamo dai giovani: cosa prevede il progetto Destinazione? "È un progetto molto ambizioso, che ha ricevuto oltre 3 milioni di euro dal Ministero. Partirà a breve e punta al contrasto del disagio giovanile con tante azioni mirate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brugni: "Così non lasciamo indietro nessuno"

