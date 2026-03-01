Concorso Funzionari ed EQ ex DSGA | il Comitato Nazionale idonei chiede assunzioni immediate proroga graduatorie e istituzione di una graduatoria nazionale

Il Comitato Nazionale dei Vincitori e degli Idonei del Concorso per l’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA) ha richiesto l’immediata assunzione dei candidati, la proroga delle graduatorie attualmente in vigore e la creazione di una graduatoria nazionale unica. La richiesta si riferisce al concorso bandito con il decreto del 12 dicembre 2024 e coinvolge i partecipanti che attendono ancora una risposta ufficiale.