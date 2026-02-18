Milano Cortina 2026 | dai pizzoccheri celebrati dal New York Times al tiramisù per gli atleti il cibo italiano è da Oh my God!
Il cibo italiano fa impazzire gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dopo che il New York Times ha elogiato i pizzoccheri. La loro passione per le specialità come pasta, pizza e tiramisù si fa sentire tra le piste e i podi, dove vengono definiti come un vero e proprio «doping» legale. Gli atleti non nascondono il loro entusiasmo per i sapori italiani, considerandoli un toccasana durante le gare.
Pasta e pizza, campioni a tavola Gli «Anelli Olimpici», la pasta ufficiale ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dall’iconico chef italiano Carlo Cracco, (non cercatela, non è in vendita) sono spopolati sul web, dopo che decine di atleti hanno pubblicato video sui social al momento dell’assaggio. Servita per la prima volta sia nel Villaggio Olimpico di via Ripamonti a Milano sia in quello di Cortina, la ricetta classica prevede il pomodoro e qualche fogliolina di basilico, ma sono gli “Gli anelli alla Crudaiola” a spopolare: tre tipi diversi di pomodoro, a cui si aggiungono alici, olive e olio extravergine d’oliva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Buonfiglio: “Milano Cortina al via, sport costruisca ponti”. Coventry: “Grazie all’impegno italiano gli atleti brilleranno alle Olimpiadi”Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per prendere parte alle grandi settimane che precedono le Olimpiadi invernali del 2026.
Il New York Times boccia l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano-CortinaI Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono già sotto accusa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall'Italia in queste OlimpiadiMIlano Cortina 2026 da record per l'Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi. adnkronos.com
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosita dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live ... sportmediaset.mediaset.it
Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con 24 medaglie e 9 ori x.com
Al termine dell’undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’ITALIA occupa con orgoglio la seconda posizione nel medagliere forte del nuovo primato nazionale di 9 gare vinte, due in più rispetto alla trionfale edizione di Lillehammer del 1994. facebook