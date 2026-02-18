Il cibo italiano fa impazzire gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dopo che il New York Times ha elogiato i pizzoccheri. La loro passione per le specialità come pasta, pizza e tiramisù si fa sentire tra le piste e i podi, dove vengono definiti come un vero e proprio «doping» legale. Gli atleti non nascondono il loro entusiasmo per i sapori italiani, considerandoli un toccasana durante le gare.

Pasta e pizza, campioni a tavola Gli «Anelli Olimpici», la pasta ufficiale ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dall'iconico chef italiano Carlo Cracco, (non cercatela, non è in vendita) sono spopolati sul web, dopo che decine di atleti hanno pubblicato video sui social al momento dell'assaggio. Servita per la prima volta sia nel Villaggio Olimpico di via Ripamonti a Milano sia in quello di Cortina, la ricetta classica prevede il pomodoro e qualche fogliolina di basilico, ma sono gli "Gli anelli alla Crudaiola" a spopolare: tre tipi diversi di pomodoro, a cui si aggiungono alici, olive e olio extravergine d'oliva.

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026: dai pizzoccheri (celebrati dal New York Times) al tiramisù, per gli atleti il cibo italiano è da «Oh my God!»

