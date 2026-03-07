Il Times dedica un articolo al calcio italiano evidenziando alcune criticità come la mancanza di strutture adeguate e la scarsa attenzione alla crescita dei giovani. Si sottolinea come il Napoli sia stato eliminato dalla Champions League, suscitando sorpresa e rinnovando le discussioni sulla qualità del calcio nel Paese. La crisi si manifesta nelle difficoltà di competere con club di altri continenti e nelle sfide interne.

"Il campionato italiano è al quarto posto per ricavi complessivi dei campionati europei. L'Atalanta mostra la via da seguire, non a caso è l'unica superstite in Champions" Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Antonio Conte La crisi del calcio italiano è sempre più evidente, specialmente quando si tratta di competere contro club di altri Paesi europei. Solo l'Atalanta è riuscita ad arrivare agli ottavi di Champions, con Inter e Juventus eliminate ai play-off da due squadre modeste (Bodo-Glimt e Galatasaray) e il Napoli eliminato nella prima fase a girone unico.

Il Times e il calcio italiano: "È povero, non ha strutture e non coltiva i giovani. Uno shock il Napoli fuori dalla Champions"

Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano. Inter fuori (con merito) dalla ChampionsTra le controindicazioni del salmone, c’è ora anche quello sotto forma di squadra di calcio: nazionale o club, nel caso specifico il Bodo Glimt che...

Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in ChampionsAzzurri eliminati per la sconfitta al Maradona (2-3) contro un avversario che nel momento più difficile ha calato il jolly Joao Pedro e ribaltato la...

