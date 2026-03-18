Diretta gol Champions League LIVE | in campo gli ottavi di finale alle 21 Bayern Monaco Atalanta

Alle 21 si gioca la partita tra Bayern Monaco e Atalanta negli ottavi di finale della Champions League. La cronaca e i risultati di tutti i match di questa fase sono disponibili in tempo reale su Calcionews24, che fornisce aggiornamenti costanti sulla diretta gol. La copertura include sintesi, tabellini e dettagli di ogni partita in programma.

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