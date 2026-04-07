A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran, le autorità statunitensi hanno annunciato che il presidente deciderà nelle prossime ore se intraprendere azioni militari o meno. Intanto, si registrano voci di un possibile rinvio dell’attacco e di un’operazione di raid a tappeto, ma nessuna conferma ufficiale. La situazione resta tesa, con le forze americane pronte a rispondere a eventuali sviluppi.

Cosa succederà alla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran? A Washington hanno sintonizzato gli orologi alle ore 20 (orario della East Coast), in Italia alle 2 del mattino e a Teheran alle 3.30: a ogni angolo del mondo il proprio fuso, ma il conto alla rovescia tiene in ansia tutti allo stesso modo. D'altra parte il presidente americano non lesina toni apocalittici: "Se non rispetteranno i patti, stasera un'intera civiltà morirà". C'è solo un'arma in grado di annientare una civiltà e nella storia dell'umanità è stata usata 81 anni fa per porre fine a un conflitto mondiale. Non significa che gli Stati Uniti siano in procinto di sganciare un'altra bomba atomica, anche nella versione meno devastante, l'ordigno tattico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenari

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Si avvicina l’ultimatum di Donald Trump all’Iran: alle otto di sera, orario di Washington, gli Stati Uniti daranno via a una raffica di bombardamenti senza precedenti, se non si sarà raggiunto un accordo nel frattempo. Trump minaccia di colpire le centrali elettrich - facebook.com facebook

L'ultimatum del presidente americano all'Iran consiglia prudenza agli investitori, trascinando così al ribasso i listini azionari, in rosso su entrambe le sponde dell'Atlantico. Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/borse-asia… x.com