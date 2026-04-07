I prezzi della benzina e del diesel sono aumentati tra aprile e maggio, superando i tre euro al litro. L’impennata è dovuta all’aumento del costo del petrolio e alle tensioni geopolitiche nella regione mediorientale. Questi rincari stanno causando preoccupazioni tra gli automobilisti e operatori del settore, con effetti diretti sui costi di trasporto e sui bilanci dei consumatori.

I prezzi dei carburanti in Italia sono tornati a crescere tra aprile e maggio, spinti dal costo del petrolio e dalle tensioni in Medio Oriente. Mentre la benzina non presenta uno stato di emergenza, il gasolio emerge come l’anello debole del sistema energetico europeo. Il valore medio della benzina ha raggiunto quota 1,76 euro al litro. Parallelamente, il diesel ha superato i 2 euro, toccando livelli che avevano già sfiorato i record nelle settimane precedenti. Le previsioni per le prossime settimane indicano un trend in risalita. Il greggio dovrebbe infatti mantenersi sopra i 100 dollari al barile, alimentando l’incremento dei costi alla pompa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel verso i 3 euro: l’allarme carburanti scuote l’Italia

Carburanti verso i due euro al litro: crescono benzina e diesel tra tensioni internazionaliABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento nei distributori italiani I prezzi dei carburanti continuano a salire e benzina e diesel si avvicinano...

Carburanti, petrolio verso i 120 dollari: benzina e diesel in aumento in tutta ItaliaNuova fiammata dei prezzi dei carburanti in Italia, spinta dall’impennata del petrolio sui mercati internazionali.

Temi più discussi: Diesel verso i 2,3 euro e oltre. E da metà aprile potrebbe non trovarsi più; I rincari. Stangata sul diesel: sarà a 3 euro a giugno, colpa del super Brent; Carburanti, il 7 aprile finisce l’effetto accise: il diesel corre verso i 2,5 euro | Quattroruote.it; Carburanti, possibile proroga taglio accise. Ue: 'Ridurre domanda'.

Diesel verso i 2,3 euro e oltre. E da metà aprile potrebbe non trovarsi piùAprile sarà il mese della verità anche per un altro motivo. Il 7 scade il taglio delle accise. Senza proroga, i prezzi schizzerebbero subito: benzina a un passo dai 2 euro al litro, diesel oltre i 2,3 ... giornalelavoce.it

Benzina e diesel verso i 2 euro anche a Grosseto: scattano i controlli della FinanzaGROSSETO – La crisi in Medio Oriente torna a farsi sentire anche sui prezzi dei carburanti. Benzina e gasolio sono infatti in aumento e in molti distributori hanno ormai raggiunto o sfiorato la soglia ... msn.com

l prezzo del gasolio è schizzato verso l’alto con l’inizio della guerra in Iran, ma l’aumento era partito già nelle settimane precedenti. Da gennaio il governo Meloni ha alzato le accise sul diesel, abbassando quelle sulla benzina. In più, il gasolio è molto più ‘sen - facebook.com facebook

La crisi energetica è globale. Sei petroliere cariche di diesel, dirette verso l’Europa, cambiano rotta e si dirigono verso l’Asia. Prezzo: 230 $/barile. Come vi spiego da settimane, la crisi petrolifera è globale. Appena saremo noi europei ad aver più bisogn x.com