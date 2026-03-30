I prezzi dei carburanti in Italia sono aumentati nuovamente, con il petrolio che ha raggiunto i 120 dollari al barile sui mercati internazionali. Questa crescita ha provocato un incremento dei costi di benzina e diesel in tutte le regioni del paese. La variazione si riflette nelle pompe di benzina, dove i prezzi sono saliti rispetto alle settimane precedenti.

Nuova fiammata dei prezzi dei carburanti in Italia, spinta dall’impennata del petrolio sui mercati internazionali. La tensione legata al conflitto con l’Iran sta alimentando una nuova ondata di rincari, con benzina e diesel in aumento su tutto il territorio nazionale. Il prezzo del Brent del Mare del Nord si avvicina ai 120 dollari al barile, dopo aver toccato nelle ultime ore quota 117 dollari, con un incremento fino al 4%. Nelle prime contrattazioni della giornata si è stabilizzato attorno ai 115,55 dollari, in crescita del 2,7% rispetto alla chiusura precedente. Dall’inizio della guerra con l’Iran, il Brent ha registrato un aumento vicino al 60%, mentre il greggio americano Wti ha superato i 100 dollari al barile, segnando un rialzo superiore al 50%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carburanti, petrolio verso i 120 dollari: benzina e diesel in aumento in tutta Italia

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