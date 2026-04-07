Un atleta ha annunciato la possibilità di cambiare ruolo, riferendosi a un suo possibile riposizionamento in campo. Ha menzionato un compagno di squadra come fonte di insegnamenti preziosi, riconoscendo l’esperienza di altri giocatori che ha evitato di confrontare con sé stesso. L’atleta ha anche dichiarato che si trova ancora in fase di sviluppo e che desidera continuare a giocare con passione, senza fare paragoni con professionisti più affermati.

Un talento ancora da scoprire ed una carriera da affrontare con il piacere di giocare a pallavolo. Diego Frascio, giocatore in forza a Monza, è stato ospite dell’ultima puntata di Volley Night, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport condotto da Simona Bastiani, Enrico Spada con la partecipazione di Laura Partenio. In primis il classe 2006 romagnolo DOC ha parlato del grande exploit che sta avendo il volley nella sua zona, storicamente molto più vicina al basket: “ Talento del futuro? Forse è esagerato. Io gioco, mi diverte farlo e mi piace. Vado avanti senza troppe pressioni, faccio quello che mi piace e voglio continuare a farlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Diego Frascio: “Potrei cambiare ruolo. Juantorena mi ha insegnato tanto, presto per paragonarmi a Romanò e Bovolenta”

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