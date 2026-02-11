Kaladze | Berlusconi grande uomo Maldini? Persona eccezionale mi ha insegnato tanto

Da pianetamilan.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kaladze, ex difensore del Milan e ora sindaco di Tbilisi, ha parlato di due grandi figure del calcio italiano. Ha detto che Berlusconi è stato un grande uomo e che Maldini è una persona eccezionale, che gli ha insegnato molto. Le sue parole arrivano in un momento di riflessione sui personaggi che hanno segnato la sua carriera e la sua vita.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale sindaco di Tblisi ha voluto parlare, inevitabilmente, anche di Silvio Berlusconi e Paolo Maldini, due figure importantissime del mondo Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: Su che effetto gli fece trovare nello spogliatoio, 25 anni fa, Paolo Maldini: «Dico solo che avevo il suo poster in camera da ragazzino. Quando Andriy Shevchenko, che era con me alla Dinamo Kiev, firmò per il Milan, cominciai a tempestarlo di domande su Paolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

kaladze berlusconi grande uomo maldini persona eccezionale mi ha insegnato tanto

© Pianetamilan.it - Kaladze: “Berlusconi grande uomo. Maldini? Persona eccezionale, mi ha insegnato tanto”

Approfondimenti su Berlusconi Maldini

Napoli Juventus, parla Buongiorno: «Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi. Spalletti? C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto»

Ex Milan, Tonali sul suo allenatore: “Howe è una bravissima persona, mi ha dato tanto”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha condiviso alcune riflessioni sul suo attuale allenatore, Eddie Howe.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Berlusconi Maldini

Argomenti discussi: ESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa...

kaladze berlusconi grande uomoKaladze: Silvio non solo un grande presidente, per me prima di tutto un grande uomoDall'emozione di essere il primo calciatore georgiano a vincere la Champions League, a quella di diventare sindaco di Tbilisi, capitale del suo paese: la storia di Kakhaber Kaladze, ... milannews.it

kaladze berlusconi grande uomoKaladze: Non è più il mio Milan, non c'è Berlusconi... Una volta chiamò Putin davanti a meKakhaber Kaladze è stato uno dei giocatori che ha fatto parte del Milan che ha vinto due Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport,. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.