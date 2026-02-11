Kaladze | Berlusconi grande uomo Maldini? Persona eccezionale mi ha insegnato tanto

Kaladze, ex difensore del Milan e ora sindaco di Tbilisi, ha parlato di due grandi figure del calcio italiano. Ha detto che Berlusconi è stato un grande uomo e che Maldini è una persona eccezionale, che gli ha insegnato molto. Le sue parole arrivano in un momento di riflessione sui personaggi che hanno segnato la sua carriera e la sua vita.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale sindaco di Tblisi ha voluto parlare, inevitabilmente, anche di Silvio Berlusconi e Paolo Maldini, due figure importantissime del mondo Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: Su che effetto gli fece trovare nello spogliatoio, 25 anni fa, Paolo Maldini: «Dico solo che avevo il suo poster in camera da ragazzino. Quando Andriy Shevchenko, che era con me alla Dinamo Kiev, firmò per il Milan, cominciai a tempestarlo di domande su Paolo.

