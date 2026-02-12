Incidente a Varcaturo moto si scontra con un'auto | Mario Costantin muore a 31 anni

Una moto si è scontrata con un’auto a Varcaturo nella serata di ieri. Mario Costantin, 31 anni, non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. La sua salma è stata sequestrata in vista dell’autopsia. La strada è rimasta bloccata per ore mentre i carabinieri raccoglievano le prove.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, 11 febbraio, nella frazione costiera di Giugliano. La salma del 31enne è stata sequestrata per l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Varcaturo Incidente Incidente mortale a Varcaturo: muore motociclista di 31 anni Un giovane di 31 anni ha perso la vita questa mattina a Varcaturo, in provincia di Napoli. Si scontra in moto con un’auto: morto Stefano Principale, aveva solo 23 anni. Era appena entrato in Marina Tragedia sulla provinciale 113 tra Taranto e San Giorgio: Stefano Principale, giovane allievo della Marina di soli 23 anni e appassionato di ciclismo, ha perso la vita in un incidente con un’auto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Varcaturo Incidente Argomenti discussi: Giugliano, incidente in moto a Varcaturo: morto un 32enne; Schianto a Varcaturo, morto un 31enne; Incidente nella notte a Giugliano, moto contro auto a Varcaturo: morto motociclista 31enne; San Giuseppe Vesuviano, tentato assalto al bancomat con auto rubata: indagini in corso. Incidente a Varcaturo, moto si scontra con un’auto: Mario Costantin muore a 31 anniL’incidente si è verificato nella serata di ieri, 11 febbraio, nella frazione costiera di Giugliano. La salma del 31enne è stata sequestrata per l’autopsia. fanpage.it Incidente nella notte a Giugliano, moto contro auto a Varcaturo: morto motociclista 31enneI carabinieri sono intervenuti a via Ripuaria altezza civico 341 per un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento un uomo di ... msn.com Tragedia a #Varcaturo, in via Ripuaria: un 32enne, Mario Costantin, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Sbalzato sull’asfalto, ha riportato ferite gravissime. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto i Carabinieri per accertare la - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.