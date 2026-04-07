Londra ha deciso di revocare il visto a un artista noto per le sue dichiarazioni antisemite. La decisione arriva dopo che un politico di spicco aveva espresso dissenso riguardo alla partecipazione dell’artista a un evento musicale. Questa misura si inserisce in un più ampio dibattito pubblico sulle affermazioni contro le minoranze e sulla gestione delle autorizzazioni di ingresso nel paese. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

La Gran Bretagna ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. La decisione del governo britannico, riferisce l’emittente, si basa sul fatto che la sua presenza non sarebbe favorevole al bene pubblico. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una “seconda chance” per il rapper Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi. Kanye West infatti si... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Dichiarazioni antisemite”, Londra revoca il visto a Kanye West

Kanye West, Regno Unito revoca il visto al rapper per frasi antisemite: nessun concerto a LondraIl rapper doveva suonare a Londra tra il 10 e il 12 luglio, ma il festival è stato annullato perché diversi sponsor si sono tirati indietro per le...

Kanye West, il Regno Unito nega ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless...

Argomenti più discussi: Crescono le polemiche nel Regno Unito, Kanye West si difende; Kanye West, cresce la polemica nel Regno Unito: il festival lo difende, sponsor si ritirano.

«Apologia del nazismo»: il Regno Unito revoca il permesso d’ingresso a Kanye WestNegata la partecipazione al festivale Wireless di Londra dopo l’indignazione del premier Starmer e della comunità ebraica per le posizioni antisemite e razziste del rapper ... unionesarda.it

Gb vieta l'ingresso a Kanye West. Niente concerto estivo a Londra, perché giudicato antisemitaIl rapper americano è stato criticato dal Governo e ha perso molti fan e contratti commerciali a seguito di esternazioni antisemite e razziste, in particolare quando aveva dichiarato di amare i nazis ... rainews.it

Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il pr - facebook.com facebook

Il governo inglese vieta l'ingresso a Kanye West in Gran Bretagna e salta l'intero Wireless festival. E in Italia x.com