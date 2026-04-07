Il presidente della Regione Puglia ha commentato la situazione di blocco della viabilità lungo la strada adriatica nel basso Molise, causata dal movimento della frana nel territorio di Petacciato. La comunicazione è arrivata in seguito al risveglio della frana, che ha provocato l’interruzione del traffico sulla carreggiata. Al momento, non sono state annunciate operazioni di rimozione o interventi immediati.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è intervenuto sulla grave situazione di blocco della viabilità nel basso Molise a seguito del risveglio della frana del Petacciato. “Il crollo della frana del Petacciato è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia. Siamo a ridosso della stagione turistica ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio. Chiediamo pertanto al... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro, su interruzione viabilità adriatica frana Petacciato

Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due”Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise.

Crollo dell’arco di Sant’Andrea: Decaro, “perso un elemento naturale simbolico della nostra terra” Sopralluogo del presidente della Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al...

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Italia - Cipro - Dichiarazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis, al termine dell'incontro a ...06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it

Il presidente della Federcalcio dice che per gli sport dilettantistici le cose sono più sempliciGravina ha aggiunto: «Basti pensare allo sci, dove tolta Arianna Fontana [una famosa pattinatrice di short track] sono tutti dipendenti del nostro stato». Gran parte degli atleti che gareggiano in ... ilpost.it

Un'altra dichiarazione pacifica da parte del vincitore del Premio per la Pace della @FIFAcom. x.com

Kanye West ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle critiche riguardo alla sua partecipazione al Wireless Festival di Londra a luglio. La scorsa settimana, infatti, Ye è stato annunciato come headliner per tutti e tre i giorni del festival che si terrà al Finsbur - facebook.com facebook