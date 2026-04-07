Dichiarazione del presidente della Regione Antonio Decaro su interruzione viabilità adriatica frana Petacciato
Il presidente della Regione Puglia ha commentato la situazione di blocco della viabilità lungo la strada adriatica nel basso Molise, causata dal movimento della frana nel territorio di Petacciato. La comunicazione è arrivata in seguito al risveglio della frana, che ha provocato l’interruzione del traffico sulla carreggiata. Al momento, non sono state annunciate operazioni di rimozione o interventi immediati.
Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è intervenuto sulla grave situazione di blocco della viabilità nel basso Molise a seguito del risveglio della frana del Petacciato. “Il crollo della frana del Petacciato è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia. Siamo a ridosso della stagione turistica ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio. Chiediamo pertanto al... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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