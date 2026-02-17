Crollo dell’arco di Sant’Andrea | Decaro perso un elemento naturale simbolico della nostra terra Sopralluogo del presidente della Regione Puglia

Il crollo dell’arco di Sant’Andrea ha portato via un elemento naturale simbolico della nostra terra, provocando dolore e preoccupazione tra i residenti. Questa mattina, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha visitato le zone di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, accompagnato dal sindaco Maurizio Cisternino. Durante il sopralluogo, hanno osservato i danni alla scogliera e alle strutture vicine, evidenziando come l’erosione abbia indebolito la costa nel giro di poche ore.