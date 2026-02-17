Crollo dell’arco di Sant’Andrea | Decaro perso un elemento naturale simbolico della nostra terra Sopralluogo del presidente della Regione Puglia
Il crollo dell’arco di Sant’Andrea ha portato via un elemento naturale simbolico della nostra terra, provocando dolore e preoccupazione tra i residenti. Questa mattina, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha visitato le zone di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, accompagnato dal sindaco Maurizio Cisternino. Durante il sopralluogo, hanno osservato i danni alla scogliera e alle strutture vicine, evidenziando come l’erosione abbia indebolito la costa nel giro di poche ore.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al sindaco Maurizio Cisternino, a Torre Sant’Andrea e a Torre dell’Orso, sul litorale di Melendugno, per un sopralluogo utile a verificare le condizioni della costa dopo il crollo avvenuto ieri. “Abbiamo perso un elemento naturale simbolico della nostra terra, della nostra Regione, conosciuto ai più come l’Arco degli Innamorati, peraltro nella fatale coincidenza del giorno di San Valentino. Perdiamo anche un attrattore turistico e un tratto di roccia che per la sua particolare conformazione creatasi nel tempo, rappresentava uno scorcio di bellezza di questo territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino
L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.
