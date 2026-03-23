Caltanissetta | screening gratuiti e olio d’oliva contro

La primavera porta con sé un appuntamento cruciale per la salute pubblica a Caltanissetta, dove dal 23 al 29 marzo si svolgerà la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lilt. Questa iniziativa, coordinata localmente dal presidente Aldo Amico, offre visite gratuite per screening di tumori specifici e mira a trasformare le tradizioni alimentari siciliane in una strategia concreta contro il cancro. I cittadini potranno accedere a controlli gratuiti su tiroide, laringe, mammella, cute, prostata, addome e pap test, oltre a consulenze nutrizionali dedicate. La campagna punta a ridurre del 40% il rischio di sviluppare patologie oncologiche attraverso l’adozione di stili di vita sani, radicati nella cultura locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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