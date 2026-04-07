Dopo 43 giorni passati in panchina a causa di alcuni errori nelle ultime partite, il portiere torna in campo e si prepara a difendere la porta. La sua presenza in campo ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida. Intanto, il secondo portiere si era fatto notare per una mossa durante la rifinitura, che ha attirato l’attenzione di molti.

Dopo 43 giorni di vuoto, Michele Di Gregorio è tornato in campo, ha parato un rigore ed è stato festeggiato dai compagni come se avesse fatto un gol. Con una chicca: Dazn ha ritrovato il pizzino che Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, gli ha passato prima del rigore di Martin. Conteneva un suggerimento decisivo. Di Gregorio è stato protagonista col Genoa per la serenità con cui ha gestito l'intera ripresa e soprattutto per la parata sul penalty, nata in modo particolare. Al momento del rigore, Pinsoglio ha corso per decine di metri, dalla panchina al retro della porta di DiGre, per portargli un pizzino, ritrovato e mostrato da Dazn a fine partita in una settimana che ha visto protagonisti i foglietti dei portieri sui rigori, come in Bosnia-Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Gregorio para un rigore e rilancia la sfida a Perin? Merito del pizzino di Pinsoglio

Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato: era tutto previstoDi Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus.

Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigoreTORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0...

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Di Gregorio para un rigore e rilancia la sfida a Perin? Merito del pizzino di PinsoglioDopo 43 giorni in panchina in seguito agli errori contro Inter, Como e Galatasaray, il portiere juventino è tornato protagonista e ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti ... msn.com

Favola Di Gregorio: torna in campo dopo un mese e mezzo in Juventus-Genoa e para un rigore a MartinL'ex portiere del Monza ha preso il posto dell'infortunato Perin tra primo e secondo tempo. E si è reso protagonista di un intervento determinante sull'esecuzione dello spagnolo. msn.com

Al Civitas Metropolitano di Madrid siamo andati ad un passo dalla storia per due volte nel giro di 40 minuti: MERITO DEL SOLITO ED UNICO LAMINE YAMAL... Tunnel a Nico Gonzalez e trivela da metà campo per mandare in porta Fermin prima, dribbling n - facebook.com facebook

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