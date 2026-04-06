Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato | era tutto previsto

Prima del rigore parato, Pinsoglio ha consegnato un bigliettino a Di Gregorio. L’azione si è svolta durante la partita tra Juventus e Genoa, con Di Gregorio che ha parato un calcio di rigore decisivo. La parata ha evitato che la Juventus affrontasse una situazione più complicata negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con la parata di Di Gregorio e il risultato favorevole alla squadra di casa.