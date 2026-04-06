Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato | era tutto previsto
Prima del rigore parato, Pinsoglio ha consegnato un bigliettino a Di Gregorio. L’azione si è svolta durante la partita tra Juventus e Genoa, con Di Gregorio che ha parato un calcio di rigore decisivo. La parata ha evitato che la Juventus affrontasse una situazione più complicata negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con la parata di Di Gregorio e il risultato favorevole alla squadra di casa.
Di Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus. Spunta il gesto di Pinsoglio prima del tiro dagli undici metri: un dettaglio che allo stadio subito è stato notato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Juve, Di Gregorio salva il 2-0 col Genoa: rigore parato e riscattoLa Juventus batte il Genoa 2-0 all’Allianz Stadium di Torino lunedì 6 aprile 2026.
Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraMarelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero.