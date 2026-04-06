Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa Di Gregorio para un rigore

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa allo stadio di casa. I gol sono stati segnati da Bremer e McKennie. Durante la partita, il portiere del Genoa ha parato un calcio di rigore. La vittoria permette alla Juventus di ridurre a un punto lo svantaggio sul quarto posto, attualmente occupato dal Como, che ha pareggiato 0-0 con l'Udinese nel match di Pasquetta.

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese nel lunch match di pasquetta. Il primo incrocio sulla panchina tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi è senza storia per un'ora di gioco con i gol lampo di Bremer e McKennie che regalano ai bianconeri una tranquillità turbata solo da un calcio di rigore di Martin parato da Di Gregorio. Lo Stadium si conferma così un fortino. Solo il Napoli (0) ha perso meno gare della Juventus (1) tra le mura amiche in questo campionato. Solo l'Inter (44) invece ha segnato più reti dei bianconeri (32) nelle gare interne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigore Leggi anche: Juventus-Genoa, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5) Juventus-Genoa 2-0, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5)La Juventus fa il suo dovere, batte 2-0 il Genoa e accorcia sul Como portandosi a -1 dal quarto posto. Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigoreTORINO (ITALPRESS) - La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese ... italpress.com Il Genoa butta via un tempo e viene punito dalla Juve: decidono Bremer e McKennie. Nel finale Martin sbaglia un rigoreNella ripresa, la Juventus continua a gestire il vantaggio, sfiorando anche il tris con Jonathan David, che colpisce il palo nei primi minuti del secondo tempo. Il Genoa prova a cambiare volto con ... telenord.it