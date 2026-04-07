Di Gregorio Juve e quel retroscena sul calcio di rigore parato col Genoa | spunta un bigliettino portato da Pinsoglio – FOTO

Durante una partita tra la Juventus e il Genoa, si è verificato un episodio particolare durante un calcio di rigore parato dal portiere. Poco prima dell’intervento, il portiere ha ricevuto un bigliettino da un compagno seduto in panchina, come mostrato in alcune fotografie pubblicate. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione, rivelando un momento di collaborazione tra i membri della squadra durante l’evento decisivo.

di Luca Fioretti Di Gregorio Juve, il fantastico retroscena sul calcio di rigore parato e il fondamentale aiuto del compagno arrivato dritto dalla panchina. La vittoria conquistata dai bianconeri nell’ultima sfida ha lasciato grandissime emozioni a tutto il caloroso pubblico presente. Oltre ai tre punti guadagnati sul campo al termine dei durissimi novanta minuti, a tenere banco è un dettaglio estremamente affascinante emerso a margine del match. Il momento cruciale si è materializzato nel secondo tempo, quando Michele Di Gregorio si è reso protagonista assoluto neutralizzando un tiro dal dischetto calciato da Aaron Martin. Questo intervento incredibilmente decisivo ha blindato il risultato, permettendo al gruppo di festeggiare un meritato trionfo e proseguire la marcia in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve e quel retroscena sul calcio di rigore parato col Genoa: spunta un bigliettino portato da Pinsoglio – FOTO Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato: era tutto previstoDi Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus. Di Gregorio, il retroscena sul rigore parato a Martin: tutto merito del pizzino di Pinsoglio! Ora il suo futuro alla Juve può cambiareMercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso... Temi più discussi: Favola Di Gregorio: torna in campo dopo un mese e mezzo in Juventus-Genoa e para un rigore a Martin; La Juve vede la Champions, risorge anche Di Gregorio: Genoa ko, il quarto posto del Como a un passo; Perin Ko, la Juventus cambia portiere al 45': dentro Di Gregorio dopo quasi 2 mesi; Di Gregorio, il video del rigore parato in Juve-Genoa. Retroscena Pinsoglio, quei cento metri e il foglietto a Di Gregorio: come nasce il rigore paratoLa curiosa scena con il terzo portiere protagonista per dare un aiuto importante al compagno prima del tiro di Martin ... tuttosport.com Mercato Juventus, Di Gregorio torna protagonista: il futuro è un’incognitaLa grande prestazione contro il Genoa, con un rigore parato, potrebbe cambiare le strategie di mercato dei bianconeri. sportal.it La rivalsa di Di Gregorio!!! #juventusgenoa #juventus #Genoa #seriea - facebook.com facebook Le pagelle di Juve-Genoa. Di Gregorio 8: si riprende lo Stadium, Conceiçao 7: inarrestabile x.com